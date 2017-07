Samsung lança aparelho com peças recicladas do Galaxy Note 7

A Samsung anunciou neste domingo que os celulares da linha Galaxy Note 7 que foram recolhidos recentemente pelo recall da companhia serão reciclados e vendidos a partir desta semana na Coreia do Sul.

O celular Galaxy Note FE, que usa peças não utilizadas nos smartphones Note 7, será vendido no país a partir de sexta-feira (07), por cerca de US$ 611, preço cerca de 25% menor que o original.

A empresa disse que o fornecimento será limitado a 400 mil unidades. Os planos de vendas no exterior ainda serão definidos, afirmou a companhia em um comunicado.

Segundo a Samsung, o Note FE tem “segurança perfeita”. O Galaxy Note 7 foi o pior fiasco da história da Samsung. Quando foi lançado em agosto de 2016, a aparelho era considerado como uma resposta da Samsung para o próximo iPhone da Apple. Também foi um dos telefones mais caros já lançados pela empresa coreana, com o preço a partir de US$ 850.

Mas depois que surgiram relatos de superaquecimento em suas baterias, inclusive pegando fogo, a Samsung fez um recall do aparelho menos de um mês após o seu lançamento e fez um novo lançamento com baterias substituídas. Mas o segundo lote mostrou a mesma tendência, o que levou a Samsung a interromper a venda do Note 7.

As autoridades da aviação em todo o mundo proibiram uso do telefone dentro das aeronaves e as fotos de aparelhos queimados circulavam nas mídias sociais. A Samsung gastou bilhões de dólares para realizar o recall e redimir a marca.

No início deste ano, a empresa divulgou os resultados da investigação e culpou falhas no projeto e produção de baterias fornecidas por dois fabricantes.

Assim como toda a linha de celulares Note, o FE, abreviação para “Fan Edition” (Edição dos Fãs), possui tela de 5,7 polegadas em diagonal e vem acompanhado de uma caneta S Pen. Fonte: Associated Press.