Sampaio Corrêa é o primeiro semifinalista da Série C e garante o acesso à Série B

Um ano após ser rebaixado, o Sampaio Corrêa está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O acesso foi confirmado na tarde deste sábado, no estádio Castelão, em São Luis, ao empatar por 1 a 1 com o Volta Redonda. No jogo de ida das quartas de final da Série C, o time maranhense tinha vencido por 1 a 0.

Após atingir seu principal objetivo, que era buscar o acesso, o Sampaio agora espera ir mais longe. Na semifinal vai pegar o vencedor do confronto entre Fortaleza e Tupi. O time cearense venceu a primeira partida por 2 a 0 em casa e é o favorito para avançar. A segunda partida ocorre ainda neste sábado, a partir das 20h30.

Com o Castelão cheio, o Sampaio jogou com o regulamento nas mãos. Os gols saíram nos minutos finais do segundo tempo. O time da casa saiu na frente com Fernando Sobral, aos 37 minutos, mas o visitante empatou aos 42 minutos com Luan, de cabeça. Depois disso, o Sampaio segurou a igualdade para se garantir na segunda divisão nacional em 2018.