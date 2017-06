Saldões começam na Itália com expectativa de alta nas vendas

ROMA, 30 JUN (ANSA) – Com a expectativa de aumento nas vendas, começam neste sábado (1) os tradicionais “saldões de verão” por toda a Itália. De acordo com a Confederação Geral das Empresas, das Atividades Profissionais e do Trabalho Autônomo (Confcommercio), cada família deve gastar 230 euros com roupas e acessórios, em um gasto total de 3,5 bilhões de euros.

“Mesmo com o grande calor desses meses, os consumidores foram cautelosos e os sinais de retomada – da qual tanto se fala – ainda são pouco vistos e sentidos especialmente pela moda multimarcas”, disse Renato Borghi, presidente da Federação de Moda da Itália e vice-presidente da Confcommercio. De acordo com o estudo da entidade, 15,6 milhões das 25,9 milhões de famílias italianas devem aproveitar os descontos, em um gasto pessoal de 99 euros cada. (ANSA)