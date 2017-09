‘Sair do armário não é algo que se faz de uma vez’, diz autora de série

Na segunda temporada de Master of None, série original da Netflix, há um episódio chamado Thanksgiving (ou Dia de Ação de Graças em português), que mostra como a personagem Denise (Lena Waithe) se revela homossexual para a família.

No último sábado, 16, Lena, que também é uma das autoras da série, falou sobre como foi escrever esse episódio. “Nós sempre estamos pensando sobre como nossas vidas podem inspirar a série. Eu queria ressaltar que ‘sair do armário’ não é algo que se faz de uma vez, é um processo”, falou durante um encontro de roteiristas de séries promovido pela Writers Guild Foundation em parceria com a revista Variety.

O episódio é inspirado na vida da própria Lena, que contou que a ideia veio de Aziz Ansari, que dá vida a Dev Shah, protagonista de Masters of None. “Aziz pensou que seria importante e achou que nunca havíamos visto isso antes. Esse é o teste dele: ‘Já vimos isso antes?’. E nunca havíamos visto”, relembrou.