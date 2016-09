Rússia e Paraguai se classificam às quartas de final do Mundial de Futsal

As seleções de Rússia e Paraguai conseguiram nesta terça-feira as suas classificações às quartas de final do Mundial de Futsal, que está sendo realizado na Colômbia. E as vagas vieram de modo totalmente diferente. Os russos avançaram com facilidade, enquanto que os paraguaios passaram um enorme sufoco e se classificaram apenas na decisão por pênaltis.

No primeiro jogo do dia pelas oitavas de final, a Rússia passeou contra o Vietnã e aplicou uma fácil goleada por 7 a 0, no Coliseo Ivan de Bedout, na cidade de Medellín. Os gols foram marcados por Abramovich (duas vezes), Chishkala, Abramov, Niiazov, Milovanov e o brasileiro naturalizado russo Romulo. Na próxima fase, os russos jogarão contra o vencedor de Espanha e Casaquistão, que se enfrentam nesta quarta-feira.

No segundo duelo desta terça-feira, muito nervosismo e pouco futsal no empate sem gols entre Colômbia e Paraguai, no Coliseo del Pueblo, na cidade de Cali, tanto no tempo normal como na prorrogação. Assim, a decisão foi para os pênaltis e os paraguaios venceram por 3 a 2. Nas quartas de final, o rival será o ganhador do confronto entre Brasil e Irã, que jogam nesta quarta, às 19h30 (de Brasília), em Bucamaranga.