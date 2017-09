Rumo fará oferta pública primária de 220 milhões de ações

O conselho de administração da Rumo aprovou a oferta pública primária de 220 milhões de ações, a serem emitidas com esforços restritos. A oferta pode ser acrescida em até 15% no lote suplementar.

Ao considerar o preço de quinta-feira do fechamento, de R$ 10,39, e o lote suplementar, a oferta pode atingir R$ 2,628 bilhões. O preço da ação será definido no procedimento de bookbuilding e divulgado no dia 5 de outubro. Segundo a Rumo, a participação da Cosan Logística não será considerada para efeitos de fixação do preço.

O coordenador líder será o Bradesco BBI. Os outros coordenadores serão Morgan Stanley, Santander e BB Investimentos.

Terão direito de prioridade os acionistas titulares em 21 de setembro, na primeira data de corte, e em 28 de setembro, na segunda data.

De acordo com o fato relevante, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos oriundos da oferta serão destinados para redução da alavancagem, do endividamento líquido e reforço de caixa.

As ações começarão a ser negociadas na B3 no dia 6 de outubro.