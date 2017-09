Rueda exalta classificação, mas prevê só ’30 segundos’ de comemoração no Fla

O técnico Reinaldo Rueda exaltou a boa vitória do Flamengo sobre a Chapecoense por 4 a 0 que levou o time carioca às quartas de final da Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira. Mas destacou que o time tem pouco tempo para comemorar porque, na próxima quarta, já tem a final da Copa do Brasil para disputar, diante do Cruzeiro.

“São 30 segundos de comemoração e já tem de assimilar que temos de pensar no próximo jogo”, afirmou o treinador, após o triunfo sobre a Chapecoense, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. “Temos de controlar a emoção, seguir construindo a equipe, fortalecendo, para todo o caminho que falta. Ainda falta a reta final da Copa do Brasil e do Brasileiro.”

Na próxima quarta, o Flamengo fará o jogo da volta contra o Cruzeiro, no Mineirão, para decidir o título da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Rio, as duas equipes empataram por 1 a 1. Por essa razão, Rueda descartou qualquer clima de tranquilidade na equipe, após a vaga nas quartas da Sul-Americana. “Acredito que este conceito de tranquilidade não existe.”

Quanto ao desempenho em campo, Rueda atribuiu a diferença de postura demonstrada pelo Flamengo em campo ao gol marcado de forma precoce, por Cuéllar, logo aos seis minutos do primeiro tempo. “Todos os jogos são diferentes, comparando o jogo de Chapecó com esse. Hoje, tivemos a sorte de fazer um gol rápido.”

Apesar da vitória fácil, o treinador destacou a atuação do rival catarinense. “A Chapecoense é uma equipe muito disciplinada, agressiva. Todo mundo teve um bom comportamento em campo. O jogo em Chapecó também foi bom para nós. Hoje os gols nos deram tranquilidade e segurança para um segundo tempo mais tranquilo”, afirmou.

Nas quartas de final da Sul-Americana, o Flamengo poderá ter um clássico pela frente. Para tanto, o Fluminense terá que superar a LDU. No jogo de ida, o clube tricolor venceu por 1 a 0. A segunda partida está marcada para esta quinta-feira, no Equador.