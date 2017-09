Ruas do centro de SP serão fechadas para carros toda última 6ª feira do mês

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), decidiu que as ruas do centro histórico da capital paulista serão fechadas toda última sexta-feira do mês. Uma ação desse tipo foi realizada na nessa sexta, 22, por causa do Dia Mundial sem Carro, e teve bons resultados, na avaliação da Prefeitura.

“A adesão foi muito grande”, afirma o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Sérgio Avelleda. De acordo com ele, não houve registro de congestionamento na área de tráfego restrito e alguns restaurantes da região relataram até aumento de procura. “Os ônibus até circularam acima da velocidade média normal”, acrescentou.

A proibição acontecerá entre as 6h e as 20h em toda extensão da Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá e no trecho da Rua Florêncio de Abreu entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista.

Somente ônibus, táxis e veículos autorizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) poderão circular na região no horário dos bloqueios. Segundo Avelleda, os motoristas de transporte por aplicativo, como Cabify e Uber, também terão acesso liberado após se adequarem às regras para a categoria, estabelecidas em julho pela Prefeitura.