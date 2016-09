Rua no centro do Rio segue fechada, devido à forte chuva que caiu na madrugada

A forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro na madrugada de hoje (20) causou pontos de alagamento e transtornos em vários bairros do Rio. Os bairros do Catete e Largo do Machado, na zona sul, e a Rua Teixeira de Freitas, na Lapa, no centro, foram os locais mais atingidos pela chuva.

A Rua Teixeira de Freitas continua fechada ao tráfego de veículos agora à tarde, devido aos bolsões d’água. Garis da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) trabalham no local para desobstrução dos ralos e bueiros para liberar a via. Os motoristas estão sendo orientados a fazer desvios por técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio).

À 1h40 da madrugada, o município do Rio entrou em estágio de atenção. A situação só retornou ao estágio de normalidade às 8h10, após os núcleos de chuva que atingiam a cidade se dissiparem.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para as próximas horas é de chuva fraca a moderada. Chove fraco no momento em alguns pontos da região central da cidade e na zona norte. Os ventos devem soprar com intensidade moderada a forte, principalmente agora à tarde.