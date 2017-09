Rossi passará por teste médico para correr no GP da Espanha

ROMA, 20 SET (ANSA) – Com uma recuperação recorde, o piloto italiano de Moto GP Valentino Rossi declarou que irá a Alcañiz, na Espanha, e passará por exames médicos para saber se tem condições de correr no Grande Prêmio de Aragão no próximo domingo (24).

“O Doutor” sofreu uma dupla fratura na perna direita enquanto treinava para o GP de San Marino. Mas, ontem, apenas 19 dias após a cirurgia, voltou a subir em uma moto e conseguiu dar 20 voltas na pista.

O treinamento animou o piloto, que irá viajar para a Espanha com a esperança de voltar a correr. “No final, eu decidi ir para Aragão e tentar dirigir a minha M1 neste fim de semana. Se me autorizarem a correr, vou ter a resposta real após a primeira sessão livre, será um desafio muito maior”, disse Valentino Rossi através de um comunicado.

Ainda segundo o piloto, os testes de ontem foram positivos.

“Ontem eu consegui completar 20 voltas e encontrar as respostas que eu estava procurando. No final, o teste foi positivo. Após o teste, tive um pouco de dor, mas esta manhã eu passei por um exame médico e saiu um resultado positivo”, comentou.

A previsão inicial era que Rossi voltasse as pistas somente no GP da Austrália, no dia 22 de outubro. Com isso, ele perderia os Grandes Prêmios de Aragão e de Motegi, no Japão.(ANSA)