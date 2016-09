Rooney fica fora da estreia do Manchester United na Liga Europa

O Manchester United não contará com a força máxima na sua partida de estreia na Liga Europa. Nesta quarta-feira, o técnico José Mourinho divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Feyenoord, em Roterdã, válido pela primeira rodada do Grupo A, e não incluiu o atacante Wayne Rooney.

Rooney foi titular nos quatro jogos que o Manchester United disputou no Campeonato Inglês e também no duelo que o time fez pela Supercopa da Inglaterra nesta temporada. Por isso, embora a razão para a sua ausência não tenha sido detalhada, parece clara a intenção de Mourinho de dar um descanso para o atacante.

A maratona de jogos do Manchester United em setembro pesou para a decisão. Ainda mais que o duelo com o Feyenoord será o primeiro de três que o time fará como visitante – depois, vai encarar o Watford (dia 18, pelo Campeonato Inglês) e o Northampton Town (dia 21, pela Copa da Liga Inglesa). Mas a situação é diferente da de Zlatan Ibrahimovic, que foi titular em todos os últimos jogos, mas mesmo assim viajou para a Holanda.

Além de Rooney, Luke Shaw, Jesse Lingard e Antonio Valencia são os outros jogadores do Manchester United que treinaram normalmente nos últimos dias, mas não foram relacionados por Mourinho. Phil Jones e Henrikh Mkhitaryan também estão fora do duelo com o Feyenoord, mas ambos ainda se recuperam de lesões. E a tendência é de que Marcus Rashford e Ander Herrera, que entraram bem durante o clássico com o Manchester City, no último fim de semana, ganhem uma chance na equipe titular.

Manchester United e Feyenoord se garantiram na Liga Europa por terem conquistado os títulos das respectivas copas nacionais na última temporada. Anteriormente, os times se enfrentaram na fase de grupos da Liga dos Campeões de 1997/1998, quando a equipe inglesa venceu os dois confrontos. Agora, porém, terá que superar um adversário com 100% de aproveitamento no Campeonato Holandês após cinco rodadas.