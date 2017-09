Rogério Micale enaltece ‘manual de domínio’, mas lamenta empate do Atlético-MG

Um manual de domínio. Foi assim que o técnico Rogério Micale definiu o empate neste domingo entre Atlético Mineiro e Avaí, por 1 a 1, na Ressacada, em Florianópolis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de levar o gol no primeiro tempo, o Atlético Mineiro pressionou muito e chegou ao gol de empate com o meia venezuelano Otero, já aos 37 minutos da etapa final. Mas, embora tenha destacado as estatísticas de sua equipe, o treinador lamentou que ela não tenha convertido as chances em mais gols.

“Não dá para comemorar o empate pelas circunstâncias do jogo, pelos números do jogo, 66% de posse de bola, 17 finalizações, 547 passes certos, então, é um manual de domínio, mas precisamos ser mais incisivos ali no terço final para que a gente consiga fazer os gols e ter um desafogo”, avaliou o treinador.

Apesar de enaltecer a atuação, Micale lamentou o empate e assegurou que o Atlético Mineiro tinha condições de vencer. “Seria muito injusto sair com a derrota nesse jogo, a equipe produziu, no mínimo, para o empate, então, o sentimento é de que poderíamos ter alcançado algo melhor”, completou.

O resultado deixou o Atlético Mineiro com 31 pontos, ainda brigando pelas posições intermediárias do Brasileirão. Sua próxima partida na competição será no domingo seguinte, contra o Vitória, em casa.