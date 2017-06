Roger vê vitória justa e diz que resultado faz Atlético-MG ‘entrar no campeonato’

Pressionado por estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e vindo de duas derrotas, o Atlético Mineiro conseguiu dar uma resposta ao superar o São Paulo por 2 a 1, no último domingo, no Morumbi, resultado que foi celebrado pelo técnico Roger Machado, destacando que “recoloca” o time na competição após um início ruim. “Foi uma vitória importante, que nos dá condição de, novamente, entrar no campeonato de uma forma mais natural”, comentou.

Na avaliação de Roger, o resultado conquistado pelo Atlético-MG foi justo, com o treinador só lamentando o gol sofrido no minuto inicial do segundo tempo, quando o São Paulo empatou o jogo em 1 a 1. Mas ele apontou que o time não se abalou com essa situação, sabendo se recompor e exibindo força especialmente com as substituições realizadas, especialmente a entrada de Luan no lugar de Robinho.

“Eu já achava injusto o empate em função do que a gente havia produzido até aquele momento. Tomamos um gol logo após a volta do intervalo e, depois, teve um período em que o jogo ficou bastante aberto. Mas, de modo geral, a gente conseguiu permanecer no jogo, as alterações deram mais força de corredor, principalmente pelo lado do Luan, porque o Robinho se desgastou bastante no processo defensivo, foi bastante útil. E o gol saiu premiando o conjunto da obra, a atuação coletiva”, avaliou o treinador.

Com a vitória, o Atlético-MG ocupa o 15º lugar no Brasileirão, com nove pontos. O time voltará a jogar na próxima quarta-feira, quando vai receber o Sport, na Ilha do Retiro, pela nona rodada.