Roger marca dois gols e conduz Botafogo à vitória sobre o Flamengo no Brasileirão

O centroavante Roger foi o grande destaque do Botafogo ao marcar duas vezes e garantir a vitória do time alvinegro por 2 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou a 16 gols na temporada e ajudou o clube a quebrar um tabu de dois anos e meio – desde março de 2015 – sem vencer o rival rubro-negro.

Com o triunfo, o Botafogo chegou aos 34 pontos e se aproximou do G6 (grupo dos seis primeiros colocados que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores), mas continuou em sétimo lugar devido à vitória do Cruzeiro sobre a Chapecoense, que manteve a sexta colocação aos mineiros. Já o Flamengo segue em quinto lugar com 35 pontos, mas agora vê alguns adversários se aproximarem na tabela de classificação.

O clássico teve um primeiro quarto bastante morno. As equipes, modificadas pelos seus treinadores devido às competições que disputam simultaneamente com o Brasileirão – o Flamengo está na final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e o Botafogo nas quartas de final da Libertadores -, se estudavam demais.

O Botafogo teve a primeira boa oportunidade de abrir o placar em um bonito lance de Roger, que dominou na área e girou para o gol, aos 17 minutos. Mas a bola saiu mascada e passou à direita do gol de Diego Alves. Já o Flamengo deu o primeiro grande susto no time alvinegro aos 20, quando Paolo Guerreiro quase marcou em uma linda cobrança de falta que iria no ângulo direito de Gatito Fernández. O goleiro paraguaio voou bonito e conseguiu desviar com uma das mãos para escanteio.

Mas Gatito Fernández quase entregou o ouro em uma bola recuada pelo zagueiro Marcelo. Ao tentar tocar para Igor Rabello, ele jogou a bola no pé de Éverton Ribeiro e quase propiciou o gol flamenguista.

O Botafogo teria outra excelente chance aos 34 minutos, quando Leo Valencia escapou pela esquerda e cruzou na segunda trave para Roger. O centroavante testou firme para o gol, mas Diego Alves – com muito reflexo – fez grande defesa.

No lance seguinte, Paolo Guerrero dominou e fez uma tabela sem querer com a zaga botafoguense. A bola sobrou para Éverton Ribeiro, que tocou de volta para o peruano. Mas o centroavante bateu prensado e errou o chute.

Na segunda etapa, o panorama da partida mudou totalmente. As equipes voltaram mais dispostas a buscar a vitória. E o primeiro lance de perigo foi em favor do Flamengo com Éverton Ribeiro, que bateu de fora da área e provocou grande defesa do goleiro alvinegro.

Mas, aos 10 minutos, Roger mostrou ter estrela nos clássicos cariocas. Leo Valencia cobrou escanteio, Igor Rabello desviou de cabeça na primeira trave e o atacante – também utilizando a cabeça -, na segunda, aproveitou o rebote: 1 a 0.

Roger quase ampliou pouco tempo depois em uma falha da defesa do Flamengo. O atacante se aproveitou de um erro na saída de bola da defesa, dominou e bateu para o gol, mas errou o alvo. E a noite era mesmo dele. Aos 23 minutos, a defesa flamenguista praticamente assistiu ao Botafogo construir uma boa jogada ofensiva pela direita. Bruno Silva cruzou rasteiro para Roger desviar em direção às redes: 2 a 0.

O Flamengo passou a pressionar em busca do primeiro gol. O técnico colombiano Reinaldo Rueda colocou em campo titulares que estavam sendo poupados para a finalíssima da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, no próximo dia 27. Mas os esforços não surtiam efeito.

Os pouco mais de seis mil torcedores presentes acompanharam um final de partida movimentado, mas sem alterações no placar. E também uma curiosidade: apesar de o clássico ter sido muito disputado e com algumas faltas duras, terminou sem que o árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro aplicasse qualquer cartão.

Na próxima rodada do Brasileirão (24.ª), o Botafogo receberá o Santos, novamente no estádio do Engenhão, às 19 horas do próximo sábado. O Flamengo também jogará em casa diante do Sport, mas a partida está marcada para o domingo. No entanto, ambos terão compromissos por competições sul-americanas antes de jogarem pelo Nacional.

O Botafogo jogará contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h45, novamente no Engenhão, na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores – a partida da volta está marcada para o dia 27 deste mês, no mesmo horário, em Porto Alegre.

O Flamengo, por sua vez, terá pela frente a Chapecoense, na abertura da fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para às 19h15 desta quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O segundo encontro entre os brasileiros vai ocorrer no dia 20 deste mês (quarta), também às 19h15, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 x 0 FLAMENGO

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello e Victor Luis; Bruno Silva, Matheus Fernandes, Leandrinho (Dudu Cearense) e Leo Valencia (Fernandes); Rodrigo Pimpão (Guilherme) e Roger. Técnico: Jair Ventura.

FLAMENGO – Diego Alves; Rodinei, Rodholfo, Rafael Vaz e Trauco; Rômulo (Willian Arão), Cuellar e Éverton Ribeiro; Geovânio (Berrío), Paolo Guerrero e Matheus Sávio (Everton). Técnico. Reinaldo Rueda.

GOLS – Roger, aos 10 e aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Não houve.

ÁRBITRO – Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA – R$ 288.010,00.

PÚBLICO – 5.155 pagantes (6.311 no total).

LOCAL – Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).