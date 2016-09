Roger Machado pede demissÃ£o do cargo de tÃ©cnico do GrÃªmio apÃ³s revÃ©s em Campinas

A derrota sofrida para a Ponte Preta por 3 a 0, nesta quarta-feira, em Campinas (SP), pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez o técnico Roger Machado tomar uma medida drástica. Ainda nos vestiários do estádio Moisés Lucarelli, ele entregou o cargo e já avisou que não vai voltar atrás da sua decisão.

“O Roger pediu demissão em caráter irreversível. Queremos deixar claro que não era o interesse da diretoria, mas ele tomou essa decisão, pois acha que não tem muito mais a oferecer ao plantel. Foi uma posição de dignidade como profissional”, disse o presidente Romildo Bolzan Júnior, em entrevista coletiva após a partida.

Roger Machado chegou ao Grêmio no início do Brasileirão do ano passado para substituir Luiz Felipe Scolari e se despede com 48 vitórias, 22 empates e 23 derrotas. No entanto, o time gaúcho não vinha passando por um bom momento e acumula seis jogos sem vitória na competição nacional, com quatro derrotas e dois empates.

O Grêmio se encontra na oitava colocação com 37 pontos, cinco a menos que o Atlético Mineiro, o quarto colocado. Mas não vence há seis jogos. O time gaúcho também está brigando pelo título da Copa do Brasil, disputando as oitavas de final contra o Atlético Paranaense.