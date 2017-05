Roger Machado elogia Flamengo, mas quer bom início do Atlético-MG no Brasileirão

O jogo de abertura do Campeonato Brasileiro, neste sábado, no estádio do Maracanã, no Rio, reúne dois campeões estaduais e fortes candidatos ao título: Atlético Mineiro e Flamengo. Mas, embora tenha enaltecido o adversário, o técnico Roger Machado avisou nesta sexta-feira que o seu time buscará um bom início na competição, independentemente da qualidade do rival.

“A gente sabe que iniciar o Brasileiro com um clássico desse que vamos enfrentar é sempre muito difícil e começar bem o campeonato é importante. Nos últimos anos, o campeão saiu daquelas equipes que estavam na frente nas dez primeiras rodadas”, avaliou o treinador, demonstrando já ter uma estratégia para o Brasileirão.

“O primeiro turno é muito importante para quem quer ser campeão, você consolida uma vantagem, ganha confiança e, depois, quando naturalmente a equipe oscilar, você terá gordura e força para conseguir levar até o final”, acrescentou Roger Machado.

A importância de um bom início é fundamental, na avaliação do técnico, porque a competição é uma das mais disputadas do futebol mundial. “O Brasileiro é difícil porque, talvez assim como o Campeonato Inglês, tem, a cada ano, um número maior de equipes que se candidata ao título. Os outros grandes torneios, campeonatos de outros países, se limitam a duas ou três forças, sempre as mesmas todo ano”.

Assim, conforme complementou Roger Machado, é fundamental obter um bom resultado diante de um adversário direto, como o Flamengo. “No Brasileiro, todo ano, seis ou sete equipes se credenciam ao título e, pela história e pela tradição, Atlético e Flamengo sempre entram nas competições com força e corpo para disputar as primeiras colocações”, finalizou.