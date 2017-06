Roger exalta elenco do Botafogo e vê Guerrero ‘supervalorizado’

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Botafogo se classificou às quartas de final da Copa do Brasil, ao empatar com o Sport por 1 a 1 na noite de quarta-feira, no Recife. Autor do gol botafoguense, o atacante Roger ressaltou a qualidade da equipe em meio à maratona de jogos.

“Acho que nós temos um bom elenco, um bom time. Claro que se chegarem reforços, certamente vão ajudar. Temos 40 jogos, no mínimo, para fazer na temporada. Muita coisa pela frente. Jogamos de igual para igual contra qualquer time. Badalação não ganha jogo”, disse nesta quinta.

Com a vaga na Copa do Brasil garantida, o Botafogo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, o duelo é contra o Flamengo às 11h, no estádio Raulino de Oliveira. Do outro lado, Roger terá pela frente o companheiro de posição, Guerrero. Para o centroavante alvinegro, existe um exagero em relação ao peruano.

“Acho um grande jogador, mas também supervalorizado. Não vejo bem assim e no Brasil existe a mania de valorizar o que vem de fora. O Fred, por exemplo, vejo como melhor que ele. É um bom jogador, joga numa grande equipe, mas estamos prontos para pará-los”, analisou.

Por conta do jogo realizado contra o Sport, em Recife, o treinador Jair Ventura optou por não fazer uma atividade com grande exigência física nesta quinta-feira. Tanto titulares quanto reservas fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna das dependências. O Botafogo volta a treinar nesta sexta-feira de manhã, em campo anexo ao estádio Nilton Santos.