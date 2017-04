Roger avisa que rivalidade com Cruzeiro será ‘alimento’ para o Atlético-MG

A tradicional rivalidade que envolve Atlético-MG e Cruzeiro ganhou contornos ainda mais tensos na véspera do primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro, domingo, no Mineirão, devido à polêmica sobre a possível ausência da torcida cruzeirense no duelo da volta, provavelmente no Independência.

Ciente dos ânimos que envolvem o confronto, o técnico Roger Machado afirmou nesta sexta-feira que o clima de rivalidade não apenas é normal, como também será um bom “alimento” para a disputa da final.

“Isso faz parte do ambiente e tem que ter o conhecimento do que está acontecendo no entorno porque isso faz parte do clássico. Não é o que está dentro do campo, o que vai decidir de fato, mas são elementos que envolvem essa disputa”, disse o técnico. “Não vejo problema quanto a isso, é tudo alimento para o clássico. Não passando do limite saudável da disputa, tudo é válido.”

Mas não é apenas o clima de rivalidade, na avaliação de Roger, que servirá como combustível atleticano à decisão. Na avaliação do treinador, as duas boas últimas partidas – contra Libertad, pela Copa Libertadores, e contra a URT, pela semifinal do Mineiro – também servirão de inspiração.

“Esses jogos que decidem o campeonato adquirem um aspecto diferente porque, depois deles, saberemos quem será o campeão. O que espero é que a gente faça bons jogos, tão bons quanto os últimos dois que fizemos, principalmente, e que possamos, dentro dessa decisão, levar a melhor”, projetou.

Roger acrescentou, ainda, que as duas últimas partidas serviram de aprendizado técnico ao elenco. Falta, agora, apenas dosar a ansiedade. “A gente mostrou que podia ter regularidade dentro desse nível que alcançamos nos dois últimos jogos, especialmente. Mas os jogos decisivos ainda têm um fator emocional ligado, que faz com que o envolvimento com o jogo seja maior. E se o envolvimento com o jogo é maior, os níveis de atenção tendem a ser maiores.”

Confiante para a decisão, assim, o técnico apostou que o Atlético Mineiro tem tudo para fazer uma boa primeira partida. “Então, se a gente conseguir controlar tudo isso e conseguir fazer o que a gente fez, no nível mais alto, nos dá uma margem maior para confiar em um bom início de disputa do regional”, finalizou.