Rock in Rio: Zico vira comentarista de videogame por um dia

Zico é certamente um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. O eterno camisa 10 do Flamengo e da seleção brasileira teve uma experiência inédita na tarde desta sexta-feira, 22, na Game XP, a área de games dentro do Rock in Rio, ao virar comentarista de videogame.

Convidado pela organização do Rock in Rio, o Galinho sentou na bancada na companhia do narrador Daniel Pereira, do SporTV, e participou da transmissão oficial do evento comentando partidas do jogo Pro Evolution Soccer 2018, que foram disputadas na Game Arena (Arena Carioca 1) – um dos dois imensos espaços dedicados aos jogos no Rock in Rio.

Após o término das partidas, Zico conversou rapidamente com a imprensa. Com os netos ao lado, ele afirmou não ser muito ligado a videogames. “Isso é com eles. Dá para ver que gostam bastante, não é?”

Esse é o primeiro Rock in Rio de Zico, que estava ansioso para assistir ao show do Jota Quest. A banda mineira abriu os trabalhos no Palco Mundo, às 19h. “O festival tem tantos anos e eu nunca tive a oportunidade de vir até aqui. É a primeira vez”, afirmou antes de se dirigir até o palco principal para assistir à performance de Rogério Flausino e companhia.

Na tarde da última quinta-feira, 21, quem resolveu dar seus pitacos como comentarista foi o surfista Gabriel Medina. O primeiro brasileiro campeão mundial de surfe falou sobre o confronto no jogo Counter Strike: Global Offensive.