Rival indigesto nos últimos tempos, Palmeiras encara a Ponte Preta em Campinas

Retrospecto negativo, lembranças ruins e atenção dividida com outro torneio. Ter de enfrentar a Ponte Preta, como é o caso deste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), às 16 horas, pela 10.ª rodada, leva o Palmeiras a resgatar o passado e ter a certeza de que o adversário é um dos mais complicados neste Campeonato Brasileiro.

Na campanha do título do ano passado, somente quatro times não perderam para o Palmeiras. Um deles foi a Ponte Preta. Neste ano, o clube alviverde começou a viver a crise que causou a saída do técnico Eduardo Baptista depois de ser eliminado pelo time de Campinas na fase semifinal do Campeonato Paulista.

O Palmeiras não derrota a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli pelo Brasileirão desde 2005. “É um lugar difícil de jogar. Eles têm uma maneira de atuar em casa, passam bem a linha da bola e saem em velocidade”, disse o técnico Cuca sobre o local da partida.

A busca pela terceira vitória consecutiva contra um time com pontuação parecida na tabela de classificação coincide com a disputa da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, o Palmeiras recebe o Cruzeiro, pelo jogo de ida das quartas de final, e se preocupa com o desgaste físico do elenco.

Por isso, em Campinas o técnico deve apostar em quem não pode jogar no mata-mata como Mayke, Luan e Juninho. Os três já disputaram a competição por outras equipes. “Vamos com a melhor formação possível, mas respeitando o limite. Temos de diminuir a intensidade de alguns treinos”, disse.

A expectativa é para a possível estreia do volante Bruno Henrique. Apresentado na última semana, o ex-corintiano deve ficar no banco de reservas e ser acionado no segundo tempo. No ataque, Willian possivelmente retorna depois de cumprir suspensão e, por opção de Cuca, substitui o colombiano Borja.