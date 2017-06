Rio recebe corredores para a Maratona Caixa

Ruas do Rio de Janeiro seguem em esquema especial de trânsito para receber 37 mil corredores da Maratona Caixa da Cidade do Rio, na manhã deste domingo, 18. Os maratonistas passam, desde as 8h, pelos 42 km que se estende da Praça Tim Maia, no Pontal, na zona oeste da cidade, até o Aterro do Flamengo, na zona sul.

Para preparar as ruas do Rio para o evento, a CET-Rio montou um esquema especial de trânsito, iniciado às 20h de ontem, com a interdição do Aterro do Flamengo à passagem de carros. A Avenida Atlântica, em Copacabana, e a rua Vieira Souto, em Ipanema, que margeiam a orla da zona sul, também estarão com uma das mãos fechadas até as 18h, como acontece todo domingo.

A Maratona Caixa completa 15 anos em 2017 e atrai corredores de outras localidades, por isso movimenta o turismo na cidade e ocupa a rede hoteleira local. (Fernanda Nunes – Fernanda.nunes@estadao.com)