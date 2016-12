Rio abre inscrições para colégios estaduais de ensino médio de tempo integral

A Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro abriu hoje (26) inscrições para colégios de tempo integral no ensino médio. Além de reforço nas aulas de matemática, português e inglês, as escolas terão disciplinas ligadas ao empreendedorismo. Ao todo, são 30 unidades, em diversas regiões do estado.

As matrículas poderão ser feitas até 9 de janeiro, nas próprias escolas. Em entrevista à Agência Brasil, o secretário de Educação, Wagner Victer, disse que muitas escolas estão em municípios que não contavam com a oferta de tempo integral nem na rede particular. Em nota enviada hoje pela assessoria de imprensa da secretaria, ele diz que as escolas vão levar aos jovens a ideia de que “empreender significa buscar soluções e alcançar objetivos”.

“A proposta visa preparar o aluno para o mundo do trabalho e o desenvolvimento de competências para o convívio, aprendizagem permanente, permitindo-lhe construir sua autonomia para tomar decisões qualificadas e fazer escolhas para além da escola”, afirmou Victer.

Os documentos necessários para se matricular são: carteira de identidade ou documento que a substitua (original); CPF, se possuir; histórico escolar ou declaração; identidade e CPF do responsável legal, original e cópia (se o aluno for menor de 18 anos); laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso); e comprovante de residência;

Também é necessário o comprovante do tipo sanguíneo e o fator RH, fornecido por unidade pública de saúde ou laboratórios particulares, conforme disposto na Lei nº6683/2014. Este documento tem um prazo de 45 dias para a entrega, após a confirmação da inscrição na escola.

Confira aqui as escolas de tempo integral no ensino médio disponíveis nas diversas regiões do estado.