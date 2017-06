Riad diz ter capturado Guardiões da Revolução iranianos; Teerã desmente

A Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira ter capturado três membros da Guarda Revolucionária, exército de elite do regime iraniano, a bordo de uma embarcação carregada de explosivos que se dirigia a uma plataforma de petróleo no Golfo, uma informação desmentida pelo Irã.

As três pessoas “estão sendo interrogadas pelas autoridades sauditas”, informou o ministério da Informação saudita em um comunicado.

“É claro que se pretendia realizar um ato terrorista em águas territoriais da Arábia Saudita para causar fortes danos às pessoas e à propriedade”, afirmou o ministro.

O Irã desmentiu as acusações.

“A identidade dos três indivíduos é conhecida, são originários de Bushehr (porto do sul do Irã) e estavam pescando quando foram detidos pela guarda costeira saudita. Não há nenhuma prova de que sejam militares”, declarou Mayid Aghababie, diretor encarregado de fronteiras no ministério do Interior iraniano, citado pela agência Ilna.

O comunicado saudita foi difundido mais de 12 horas depois de Riad anunciar ter apreendido armas e um barco apreendido no Golfo de Marjan na sexta-feira.

Ele afirmou, ainda, que o exército efetuou disparos de alarme quando os três pequenos barcos entraram nas águas territoriais e se dirigiam em alta velocidade a plataformas de petróleo.

O comunicado não menciona os explosivos e não detalha que tipo de armas foram encontradas, embora informe que estes elementos indicam que havia “intenções subversivas”.

O comunicado não menciona se houve detidos, mas sim que os barcos levavam “bandeiras vermelhas e brancas”. Dois dos barcos escaparam, acrescentou.