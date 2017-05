Rexona-Sesc Rio bate russas e avança às semifinais do Mundial de Clubes de vôlei

O Rexona-Sesc Rio, comandado pelo técnico multicampeão Bernardinho, segue vivo no Mundial de Clubes de vôlei feminino, que está sendo disputado na cidade de Kobe, no Japão. Na noite desta quinta-feira (manhã de sexta no horário local), o time brasileiro avançou ás semifinais da competição ao derrotar o Dínamo Moscou da Rússia, por 3 sets a 1 – com parciais de 25/23, 23/25, 25/23 e 25/23.

Com o resultado, o Rexona-Sesc Rio assegurou o segundo lugar do Grupo A com seis pontos – duas vitórias e uma derrota. A primeira colocação é do VakifBank Istanbul, da Turquia, que derrotou as brasileiras na segunda rodada por 3 sets a 1. Na estreia, o time de Bernardinho havia ganhado do Hisamitsu Springs Saga, do Japão, também por 3 a 1.

O duelo desta terceira rodada do Grupo A foi o primeiro na história entre Rexona-Sesc Rio e Dínamo Moscou. Classificado ás semifinais, o time brasileiro fará sua partida neste sábado, ainda sem horário definido. A decisão está marcada para domingo, às 6h10 (de Brasília).

Esta é a quarta participação do Rexona-Sesc Rio no Mundial de Clubes. Em 2013, o melhor resultado com o vice-campeonato. O time brasileiro foi o quarto colocado em 2015 e terminou em quinto no ano passado. No total, a equipe já jogou 16 partidas e obteve nove vitórias e sete derrotas.