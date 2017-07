Reunião do PSDB começa com Alckmin, Aécio, Tasso, Serra, Doria e FHC

A reunião do PSDB para discutir o futuro do partido no governo federal começou por volta das 19h30, no Palácio dos Bandeirantes, e conta com a presença de 16 tucanos, entre eles o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o senador Aécio Neves (MG), o presidente interino do partido, senador Tasso Jereissati (CE), o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o prefeito de São Paulo, João Doria, e o senador José Serra (SP).

Também participam do encontro o governador do Paraná, Beto Richa, o governador de Goiás, Marconi Perillo, o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o governador do Mato Grosso, Pedro Taques, o senador Paulo Bauer (SC), o deputado Cássio Cunha Lima (PB), o deputado Ricardo Trípoli (SP), o deputado Sílvio Torres (SP), o presidente do instituto Teotônio Vilela, José Aníbal, e o secretário da Casa Civil do governo de São Paulo, Samuel Moreira.