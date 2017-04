Reunião do IMFC Foi conclusiva sobre protecionismo

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reunião do Comitê Monetário e Financeiro Internacional do FMI (IMFC, na sigla em inglês) “foi conclusiva de que a grande maioria é contra o protecionismo.” Segundo o ministro, “a conclusão geral é o protecionismo prejudica o crescimento mundial.” IMFC é a sigla em inglês deste comitê.

“Foi feita ao final da reunião do IMFC foi feita a recomendação para que os países evitem posturas protecionistas”, destacou Meirelles. “Expressamos nossa posição a favor de maior abertura comercial. A experiência do Brasil no passado mostrou que o protecionismo prejudicou o País.”

Segundo o ministro, os representantes dos Estados Unidos no encontro no FMI não discordaram da postura geral contra o protecionismo e a favor do multilateralismo. “É sabido que dentro do governo americano há defensores do livre comércio para o país.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.