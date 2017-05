Reservas internacionais da China sobem em abril pelo 3º mês seguido

As reservas internacionais da China avançaram pelo terceiro mês seguido em abril, graças a efeitos cambiais, segundo dados publicados hoje pelo banco central chinês (PBoC).

No mês passado, as reservas da segunda maior economia do mundo subiram US$ 20,45 bilhões, a US$ 3,030 trilhões, após registrarem ganho de US$ 3,96 bilhões em março.

Economistas consultados pelo Wall Street Journal, previam acréscimo menor nas reservas de abril, de US$ 11 bilhões.

O avanço na reservas veio num momento em que o governo chinês tem deixado de vender dólares para estabilizar o yuan nos últimos meses. Economistas acreditam, no entanto, que o governo pode ser pressionado a retomar a intervenção no mercado caso a moeda dos Estados Unidos ganhe força novamente. Fonte: Dow Jones Newswires.