Reservas do Flamengo vacilam, mas pressionam no 2º tempo e buscam empate com Avaí

O Flamengo vacilou no primeiro tempo, levou um gol e precisou pressionar durante praticamente toda a segunda etapa para buscar o empate por 1 a 1 contra o Avaí neste sábado, no estádio Luso-Brasileiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time carioca contou com a maioria dos jogadores reservas por conta da proximidade com a decisão da Copa do Brasil e talvez por isso tenha encontrado bastante dificuldade de envolver o adversário na parte inicial da partida.

O Avaí enfrentou o adversário de igual para igual e abriu o placar em uma cobrança de falta despretensiosa de Pedro Castro, que passou por todo mundo e entrou. Os anfitriões empataram depois de muito sofrimento graças a um golaço de Rodinei, que acertou chute raro no ângulo de Douglas. A bola tocou na trave antes de entrar.

O Flamengo agora volta as atenções para a decisão da Copa do Brasil. Depois de empatar o jogo de ida por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Rio, o time carioca visitará a equipe mineira na próxima quarta-feira, às 21h45, no Mineirão. Na final não há a regra do gol fora de casa.

Pelo Brasileirão, o time volta a campo em 2 de outubro, quando visitará a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, no encerramento da 26ª rodada. Um dia antes, o Avaí receberá o Atlético-GO na Ressacada, em Florianópolis.

1º TEMPO EQUILIBRADO – As equipes fizeram um primeiro tempo aberto e bastante equilibrado. Éverton Ribeiro quase abriu o placar para o Flamengo logo no primeiro minuto em chute de fora da área que saiu por cima. O Avaí respondeu com uma oportunidade ainda mais clara. Após dividida de Márcio Araújo com Joel, a bola bateu em Mancuello e sobrou nos pés de Pedro Castro, que saiu livre na frente de Diego Alves. Mas faltou calma e ele chutou em cima do goleiro.

As chances continuavam de um lado e do outro até que os visitantes tiveram mais sorte. Aos 17 minutos, Pedro Castro bateu falta da intermediária pelo lado esquerdo, a bola passou por todo mundo e enganou Diego Alves: 1 a 0.

O Flamengo tentou responder em duas oportunidades de Lucas Paquetá. Em uma cabeceou pela linha de fundo e na outra chutou para boa defesa de Douglas. O Avaí não se encolheu e assustava nas jogadas aéreas.

2º TEMPO DE DOMÍNIO DO FLAMENGO – Na volta do intervalo, o time rubro-negro encurralou o Avaí nos minutos iniciais e por pouco não empatou com Lucas Paquetá. Após cruzamento da direita, ele desviou de carrinho e a bola tocou a trave direita de Douglas. Rodinei ainda arriscou chute com perigo e Éverton Ribeiro chutou para boa defesa do goleiro dos visitantes.

O Avaí recuou todos os jogadores, se fechou e nem coragem de contra-atacar tinha. De tanto insistir, o Flamengo chegou ao empate aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou fora da área para Rodinei, que cortou para a esquerda e mandou uma bomba de canhota no ângulo direito de Douglas, marcando um golaço.

Só depois de levar o empate é que o Avaí se arriscou ao ataque. E quase voltou a marcar. Willians avançou em velocidade pela direita, invadiu a área livre e bateu cruzado para defesa de Diego Alves, que mandou para escanteio.

O Flamengo demonstrava nervosismo em busca da virada. O banco de reservas tentava empurrar a equipe. Mas Berrío, mais exaltado, acabou levando cartão amarelo por reclamação. O time carioca ainda teve uma grande chance antes do apito final. Felipe Vizeu recebeu livre na pequena área, mas cabeceou por cima.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 x 1 AVAÍ

FLAMENGO – Diego Alves; Rodinei, Rhodolfo, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Mancuello (Felipe Vizeu), Éverton Ribeiro, Matheus Savio (Geuvânio) e Gabriel (Vinícius Júnior); Lucas Paquetá. Técnico: Reinaldo Rueda.

AVAÍ – Douglas; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão e Capa; Judson, Wellington Simião (Luanzinho), Pedro Castro e Juan (Willians); Joel e Júnior Dutra. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Pedro Castro, aos 17 minutos do primeiro tempo; e Rodinei, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Claudio Francisco Lima E Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS – Gabriel e Berrío (Flamengo).

RENDA e PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Luso-Brasileiro, no Rio (RJ).