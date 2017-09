Renova Energia nega que tenha recebido nova proposta da Brookfield para aporte

Em Fato Relevante divulgado nesta terça-feira, 19, a Renova Energia nega que tenha recebido ou tomado conhecimento, até o momento, de uma nova proposta por parte da Brookfield Energia Renovável para um aporte primário na companhia.

Na última sexta-feira, a Renova anunciou uma prorrogação do prazo de acordo de exclusividade com a Brookfield para finalização do processo de due dilligence, para o dia 17 de outubro. O acordo foi firmado no dia 17 de julho, e tinha validade de 60 dias.