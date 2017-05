Renato Gaúcho exalta postura do Grêmio em vitória sobre Atlético-PR

O técnico Renato Gaúcho exaltou a postura dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Atlético Paranaense por 2 a 0, na Arena da Baixada, neste domingo. O resultado deixou o time gaúcho dividindo a liderança do Brasileirão com o Fluminense.

“Eu acho que foi a postura de jogo que a gente propôs aqui desde o primeiro minuto. Valorizamos muito bem a posse de bola e não demos espaços nem chances para o Atlético”, declarou o treinador.

No embalo das duas vitórias em duas rodadas neste Brasileirão, o treinador arriscou uma comparação com o time do Palmeiras que faturou o título no ano passado. “Todo mundo sabe que é difícil jogar aqui na Arena da Baixada. No ano passado, no Brasileiro, apenas o campeão Palmeiras conseguiu vencer o Atlético aqui”, disse Renato Gaúcho.

O técnico reservou elogios especificamente para o atacante Luan, autor de um dos gols da partida. “Ele teve uma participação muito boa nos 90 minutos. Abriu espaços para os companheiros, prendeu a bola e fez o gol. Mais uma vez, esteve muito bem. Por isso, eu passo tranquilidade para ele, independente dele fazer o gol ou não. O importante é a equipe vencer”, comentou o treinador.