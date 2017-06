Renato fecha treino e faz mistério no Grêmio para pegar o Bahia

O técnico Renato Gaúcho optou pelo mistério na última atividade do Grêmio antes do confronto desta segunda-feira, diante do Bahia, em Porto Alegre. No treino deste sábado, ele fechou os portões à imprensa e escondeu a escalação que vai à campo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato comandou um trabalho tático e técnico longe dos olhares dos jornalistas e armou o time que jogará nesta segunda-feira. Quando a imprensa foi liberada para entrar no CT Luiz Carvalho, os jogadores já participavam de um treino recreativo.

O treinador tricolor ganhou dois novos desfalques para a partida desta segunda-feira: o lateral-direito Léo Moura e o atacante Lucas Barrios, contundidos. Para a vaga do primeiro, o substituto está definido: Edílson.

O mistério é em relação ao suplente de Barrios. Miller Bolaños seria o favorito, mas se recuperou há pouco tempo de lesão e deve ficar no banco. Everton, autor de três gols contra a Chapecoense, é o favorito, mas Renato pode surpreender e optar por uma alternativa mais defensiva, com a entrada de Maicon.

A um dia para o confronto com o Bahia, o Grêmio ainda não está definido, mas deve ir a campo com: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon (Everton), Ramiro, Arthur e Pedro Rocha; Luan.