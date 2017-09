Renato confirma Grêmio reserva e Cristian deve estrear no domingo

Depois da suada classificação às semifinais da Libertadores, o técnico Renato Gaúcho dará um descanso para os titulares do Grêmio no fim de semana. Nesta sexta-feira, ele comandou treino no CT Luiz Carvalho e confirmou que time gaúcho vai a campo com os reservas no domingo, diante do Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

Dos 11 titulares da vitória de quarta-feira contra o Botafogo, apenas Leonardo Moura, substituído ainda no primeiro tempo, deverá começar o jogo em campo no domingo. O goleiro Marcelo Grohe, o zagueiro Pedro Geromel e os atacantes Luan e Lucas Barrios sequer viajarão com o elenco para Salvador.

Quem ganhou espaço, então, foi o volante Cristian. Recém-contratado junto ao Corinthians e há um longo período sem atuar, o jogador de 34 anos deve finalmente fazer sua estreia pelo Grêmio, e logo como titular. No coletivo desta sexta, aliás, ele foi o destaque ao marcar o único gol da atividade, de falta.

Renato comandou uma atividade apenas com os reservas e jogadores do time sub-19, enquanto os titulares fizeram um trabalho especial. Além de Cristian, o garoto Patrick e o equatoriano Michael Arroyo deverão ser novidades na escalação de domingo.

Se não promover nenhuma nova alteração, Renato levará o Grêmio para encarar o Bahia com: Paulo Victor; Leonardo, Bressan, Rafael Thyere e Marcelo Oliveira; Cristian, Jailson, Léo Moura, Patrick e Michael Arroyo; Jael.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Bruno Grassi e Paulo Victor

Laterais: Cortez, Edílson, Léo Moura, Leonardo e Marcelo Oliveira

Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo, Kannemann e Rafael Thyere

Volantes: Arthur, Cristian, Jailson, Kaio, Michel e Ramiro

Meias: Patrick

Atacantes: Beto da Silva, Everton, Fernandinho, Jael e Arroyo