Reino Unido: um país, quatro regiões

O Reino Unido é um país da Europa ocidental que abrange a grande ilha da Grã-Bretanha – formada pelas regiões de Inglaterra, Escócia e Gales – e o norte da Irlanda.

Banhado pelo mar da Irlanda a oeste, pelo canal da Mancha ao sul, e pelo mar do Norte a leste, tem fronteira terrestre só com a República da Irlanda.

– SUPERFÍCIE: 243.000 km2

– POPULAÇÃO: 65,1 milhões de habitantes (2015)

– CAPITAL: Londres (8,7 milhões de habitantes)

– OUTRAS GRANDES CIDADES: Birmingham, Manchester, Glasgow, Liverpool, Newcastle.

– REGIÕES (chamadas “Nations”): Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

– TERRITÓRIOS DE ULTRAMAR: 14, incluindo Bermuda, Gibraltar e ilhas Malvinas.

– LÍNGUA OFICIAL: inglês. Em Gales também se fala galês e na Escócia, o gaélico escocês.

– RELIGIÕES: 37,6 milhões de cristãos, 2,8 milhões de muçulmanos, 835.000 hindus, 432.000 sikhs, 270.000 judeus e 262.000 budistas. Os cristãos se dividem essencialmente entre anglicanos, maioria na Inglaterra, e presbiterianos, metodistas e católicos na Escócia, na Irlanda do Norte e em Gales (censo de 2011).

– INSTITUIÇÕES POLÍTICAS: o Reino Unido é uma monarquia parlamentar. O Parlamento de Westminster elabora as leis e tem duas câmaras: a dos Comuns e a dos Lordes. Os membros desta última não são eleitos. As eleições legislativas acontecem a cada cinco anos.

– CHEFE DE ESTADO: rainha Elizabeth II, que sucedeu seu pai, George VI, em 1952.

– PRIMEIRA-MINISTRA: a conservadora Theresa May. Governa desde julho de 2016, quando substituiu David Cameron, que renunciou após o resultado do referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia.

– HINO NACIONAL: “God Save The Queen”

– ECONOMIA: serviços (bancos, seguros), indústria (carvão, petróleo e gás natural no mar do Norte), turismo, agricultura.

– DIVISA: libra esterlina (=1,28 dólares, 1,14 euros. Cotização de 2 de junho de 2017)

– DESEMPREGO: 4,6% (março de 2017)

– PIB: 1,916 trilhões de libras (2016).

– RENDA PER CAPITA: 28.448 libras (primeiro trimestre de 2017)

– CRESCIMENTO: 1,8% (2016).

– DÉFICIT COMERCIAL: 39,4 bilhões de libras (2016)

– INFLAÇÃO ANUAL: 2,6% em março (abril 2017)

– DÍVIDA PÚBLICA: 1,722 trilhão de libras (86% do PIB, abril de 2017)

– Inglaterra –

– POPULAÇÃO: 54,8 milhões (2015)

– SUPERFÍCIE: 130.000 km2

– CAPITAL: Londres

– PIB PER CAPITA: 26.160 libras (2015)

– Escócia –

– POPULAÇÃO: 5,4 milhões (2015)

– SUPERFÍCIE: 78.000 km2

– CAPITAL: Edimburgo

– PIB PER CAPITA: 23.690 libras (2015)

– Gales –

– POPULAÇÃO: 3,1 milhões (2015)

– SUPERFÍCIE: 21.000 km2

– CAPITAL: Cardiff

– PIB PER CAPITA: 18.000 (2015)

– Irlanda do Norte –

– POPULAÇÃO: 1,9 milhão (2015)

– SUPERFÍCIE: 14.000 km2

– CAPITAL: Belfast

– PIB PER CAPITA: 18.580 libras (2015)