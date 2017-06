Reino Unido atualiza para 79 número de mortos em incêndio

LONDRES, 19 JUN (ANSA) – A polícia do Reino Unido informou nesta segunda-feira (19) que subiu para 79 o número de vítimas no incêndio do edifício residencial Grenfell Tower, em Londres. O balanço inclui as mortes já confirmadas e as pessoas ainda desaparecidas.

As autoridades, porém, temem que o total de vítimas ainda aumente, já que algumas pessoas estão internadas em estado grave.

O governo britânico admitiu, na semana passada, temer que o número de mortos chegasse a 100, configurando uma das piores tragédias do país. Até o momento, apenas cinco corpos foram identificados.

O incêndio na Grenfell Tower ocorreu na madrugada da última quarta-feira (14). O prédio de 24 andares tinha 120 apartamentos e abrigava de 400 a 500 moradores. O local já tinha recebido denúncias em 2013 por falhas na estrutura e riscos à segurança.

