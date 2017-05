Regras do setor precisam chegar a sistema bancário paralelo, diz Constâncio

As regras do sistema financeiro criadas para torná-lo mais seguro precisam ser estendidas aos segmentos conhecidos como sistema bancário paralelo, afirmou hoje o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Vítor Constâncio.

Embora muito tenha sido feito desde a crise financeira para tornar o ambiente mais seguro, “ao passo que a intermediação e criação de liquidez se estende para o setor não financeiro, é importante expandir nossos esforços regulatórios e políticos”, disse Constâncio.

Entre os setores que precisam de maior supervisão, estão os de re-hipotecas e reutilização de colaterais. Fonte: Dow Jones Newswires.