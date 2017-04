Reformas são ‘pernas’ de projeto de recuperação do País

O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), afirmou que a proposta que estabelece um teto para os gastos públicos e a reforma da Previdência são “as duas pernas” do governo para a recuperação econômica. Marun participou nesta segunda-feira, 17, de um debate sobre os “caminhos” para a reforma previdenciária promovido pelo jornal Valor Econômico, em Brasília.

Um dia antes da apresentação do relatório no colegiado, o parlamentar disse que está “entusiasmado” com a possibilidade de aprovação do texto. “Tenho convicção absoluta. Quem está fazendo reforma é a base do governo. A oposição sabe que a reforma é necessária”, comentou.

Ele afirmou que, apesar disso, os adversários insistem na ‘não reforma'”. “Estamos tendo a coragem de, antes do Brasil quebrar, fazer as reformas necessárias.”

Segundo Marun, o governo assumiu o poder, no ano passado, em um cenário de “caos”, com inflação de dois dígitos, a maior inflação da história, e desemprego. “Efetivamente algo havia de se fazer e nós tínhamos três opções: elevar impostos, permitir o retorno da hiperinflação ou cortar gastos. As duas primeiras foram descartadas e o governo optou, no lugar do corte abrupto dos gastos, limitar o crescimento dos gastos públicos.”