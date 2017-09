Receita publica instrução sobre habilitação de empresa de courier

A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 18, nova instrução normativa (IN) para dispor sobre o tratamento tributário e o despacho aduaneiro das remessas internacionais, além da habilitação de empresa de transporte internacional expresso porta a porta, a chamada empresa de courier, para realizar o despacho aduaneiro de remessa expressa. A nova IN revoga normas anteriores sobre o assunto e entrará em vigor em 30 dias.