Real Madrid obtém recurso em tribunal e reduz suspensão de Marcelo

O Comitê de Apelação da Real Federação Espanhola de Futebol acatou recurso do Real Madrid nesta quinta-feira e reduziu a punição aplicada ao lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, no Campeonato Espanhol. O Comitê diminuiu de duas para apenas uma partida de suspensão a sanção anunciada na quarta.

O Comitê considerou que não houve intenção de Marcelo ao atingir um adversário do Levante na partida disputada no sábado passado, pelo Espanhol. Com a decisão, a entidade resolveu reduzir a suspensão. Assim, o lateral só vai desfalcar o Real na próxima rodada, contra o Real Sociedad. E estará de volta para enfrentar o Betis.

Nos minutos finais do jogo disputado no sábado, após uma finalização, Marcelo caiu na grande área e, ao se “enroscar” com Lerma, o chutou. A ação foi flagrada pela arbitragem, que expulsou o lateral-esquerdo brasileiro. Por ser num lance sem bola, a decisão inicial foi de suspensão de dois jogos.

Mas, ao analisar o caso, o Comitê de Apelação avaliou que o “episódio foi consequência imediata de um lance de jogo, no qual os dois jogadores rolaram no chão e aconteceu a ação punível”, justificou o Comitê.

O clube ainda foi multado em 350 euros (cerca de R$ 1.300) e Marcelo terá que desembolsar 600 euros (R$ 2,2 mil).