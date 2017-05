Real Madrid e Fla anunciam acordo e Vinícius Júnior defenderá o time espanhol

O Real Madrid divulgou nota oficial nesta terça-feira para confirmar que chegou a um acordo com o Flamengo para a transferência dos direitos federativos do jovem atacante Vinícius Júnior, de apenas 16 anos, a partir de julho de 2018. Ou seja, a jovem promessa do futebol brasileiro está confirmada como mais novo reforço do clube espanhol.

Por meio da mesma nota, traduzida para o português, o clube carioca informou que o acordo prevê que o atleta siga vestindo a camisa rubro-negra até julho de 2019. Porém, em seguida o comunicado enfatizou que ele poderá jogar antes deste prazo no Real Madrid “se os clubes entrarem em acordo”.

O Real passará a ter os direitos federativos de Vinícius Júnior quando o jogador completar 18 anos, justamente em julho de 2018. Os valores do negócio não foram oficializados pelas duas partes, mas o clube espanhol irá pagar 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões), valor da multa rescisória estabelecida pelo Flamengo na semana passada, quando renovou o contrato do garoto e lhe deu um aumento salarial.

Na ocasião, o clube carioca elevou a multa de 30 para 45 milhões já com o objetivo de aumentar os seus ganhos com a venda do atleta quando o mesmo completar 18 anos, atingindo então a maioridade e ficando apto para se transferir para um clube de outro país. Sua ida ao Real, por sinal, já vinha sendo dada como certa pela imprensa espanhola nas últimas semanas.

Pelo acordo firmado entre as partes, que prevê o abatimento de parte do valor a ser pago ao clube brasileiro por causa de impostos e comissões, o Flamengo deverá receber cerca de R$ 100 milhões, sendo que dois terços desta bolada (aproximadamente R$ 66 milhões) já serão pagos agora. O restante será quitado em parcelas até julho do próximo ano.

Com estes valores, Vinícius Júnior acabou de se tornar o segundo jogador mais caro a ser vendido pelo futebol brasileiro ao exterior. A sua transação só fica atrás da polêmica transação de Neymar, que deixou o Santos para jogar pelo Barcelona em 2013.

Considerada uma joia do futebol nacional, o atacante de 16 anos se destacou no início deste ano ao brilhar na Copa São Paulo de Juniores, pelo Flamengo, e no Sul-Americano Sub-17. No torneio com a seleção brasileira, foi até o artilheiro.

Já integrante do elenco profissional do Flamengo, Vinícius Júnior fez a sua estreia pela equipe principal do clube no último dia 13, contra o Atlético-MG, no Maracanã, no jogo que abriu esta edição do Campeonato Brasileiro.