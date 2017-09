Raquel Dodge se encontra com Cármen Lúcia e a convida para posse na segunda-feira

Sucessora de Rodrigo Janot no comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), a subprocuradora Raquel Dodge se encontrou na tarde desta terça-feira, 12, com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia.

Na ocasião, Raquel entregou pessoalmente para Cármen o convite para a sua posse, marcada para as 8h da manhã na próxima segunda-feira, 18. O encontro durou aproximadamente trinta minutos. Cármen confirmou a presença para a posse da sucessora de Janot, que ocorrerá na sede da PGR, em Brasília. As duas já haviam almoçado juntas, no mês passado.