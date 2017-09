Ramiro diz que Grêmio não abandonará Brasileirão mesmo com avanço na Libertadores

O volante Ramiro garantiu que o Grêmio lutará pelo título do Campeonato Brasileiro, apesar da classificação garantida para a fase semifinal da Copa Libertadores e da desvantagem de 10 pontos (53 a 43) na tabela para o Corinthians, líder do Nacional. No entanto, o jogador disse, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, que o elenco deve pensar jogo a jogo, sem se preocupar com o desempenho do rival alvinegro na competição.

“A gente tem encarado todas as competições da mesma forma, pensando em vencer jogo a jogo, principalmente o Campeonato Brasileiro. Vamos procurar somar o maior número de pontos nestes seis jogos que nos separam até o próximo jogo da Libertadores para, quem sabe, diminuir essa distância para o Corinthians. Temos totais condições de encurtar essa distância. A gente vai pensar passo a passo, com os pés no chão. Em momento algum abandonamos o Campeonato Brasileiro. A gente precisa voltar a vencer para pensar em coisas maiores”, projetou o meio-campista.

O próximo adversário do Grêmio no Nacional será o Bahia, no domingo, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Brasileirão. Apesar do cansaço provocado pelo excesso de jogos, Ramiro demonstrou vontade de estar em campo para ajudar o time gremista a conquistar a vitória.

“Uma temporada cheia de jogos importantes, por se tratar de competições extremamente bem disputadas e onde o clube vem fazendo boas campanhas. Ou seja, tendo que decidir em diversos momentos. A gente procura e quer estar sempre jogando. Nem sempre é possível, mas, quando estamos em condições, a gente quer jogar. Vai ser assim até o final do ano”, frisou Ramiro.