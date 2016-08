Rafaela Silva e Baby, medalhistas do judô no Rio, conduzirão tocha paralímpica

Repetindo a grande cerimônia de carregamento da chama olímpica para os Jogos do Rio, a tocha paralímpica também será transportada por personalidades brasileiras de destaque em várias cidades do País a partir desta quinta-feira. Dentre as escolhidas, duas delas serão estrelas mais que recentes do esporte brasileiro: Rafaela Silva e Rafael Silva, o Baby, ambos do time de judô do Brasil.

Maiores nomes do judô brasileiro na atualidade junto a Mayra Aguiar, os dois conseguiram subir ao pódio na Olimpíada do Rio. Baby conquistou o bronze na categoria peso-pesado, a exemplo da medalha que também ganhou nos Jogos de Londres, em 2012. Já Rafaela foi a responsável pelo primeiro ouro olímpico do Brasil nesta edição dos Jogos.

Charles Chibana, também da equipe brasileira de judô que foi aos Jogos do Rio, é outro que irá conduzir a tocha paralímpica. Junto aos três judocas, o revezamento contará com a técnica Georgete Vidor, da ginástica. Paraplégica, ela sofreu um acidente de ônibus em 1997, com a equipe que treinava, o Flamengo.

A treinadora se juntará a Rafaela Silva na chegada da chama paralímpica ao Rio de Janeiro no próximo dia 7 de setembro, data da abertura da competição. Rafael, por sua vez, carregará a tocha em São Paulo, um dia antes. Outras personalidades ligadas aos patrocinadores do evento também estarão entre os condutores do símbolo paralímpico.