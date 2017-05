Rafael Nadal confirma domínio no saibro e é campeão do Masters 1000 de Madri

O espanhol Rafael Nadal mostrou mais uma vez, neste domingo, quem manda no saibro. Soberano neste tipo de quadra, o tenista conquistou o título do Masters 1000 de Madri, na Espanha, ao derrotar o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0 – com parciais de 7/6 (10/8) e 6/4, após 2 horas e 16 minutos. Antes, já havia faturado as taças no Masters 1000 de Montecarlo, no Principado de Mônaco, e no ATP 500 de Barcelona.

Só em Madri, Rafael Nadal já tem cinco troféus, sendo quatro no saibro. Com esta conquista, chega a 30 títulos de nível Masters 1000 e novamente se iguala ao sérvio Novak Djokovic. Na carreira já são 72 taças – sendo 51 no saibro -, que lhe valerá a quarta colocação no ranking da ATP, que será atualizado nesta segunda-feira. O espanhol ultrapassará o suíço Roger Federer, que resolveu jogar nesta temporada de saibro apenas em Roland Garros.

Apesar de o placar ter sido 2 sets a 0, o jogo foi muito equilibrado. Rafael Nadal começou a partida cometendo alguns erros e teve o saque quebrado no terceiro game, mas devolveu no sexto. O espanhol chegou a ter três set points, mas não fechou e a partida foi para o tie-break. O austríaco teve duas chances para ganhar, mas não as aproveitou e foi derrotado por 10 a 8.

A pressa atrapalhou Dominic Thiem logo no game inicial do segundo set. Muito confiante, Rafael Nadal só teve mais um game de serviço duro, administrando muito bem a vantagem e mantendo o adversário na correria. Salvou quatro break points com saques precisos e vencendo a partida após quatro match-points.