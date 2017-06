Qatar Airways pretende adquirir 10% das ações da American Airlines

A American Airlines disse nesta quinta-feira que recebeu uma notificação não solicitada da Qatar Airways, indicando que a companhia catariana pretende adquiria até 10% da empresa americana.

A Qatar Airways apresentou uma declaração afirmando que pretende comprar pelo menos US$ 808 milhões em ações, ou, aproximadamente, 16,7 milhões de ações no valor de fechamento da American Airlines de quarta-feira (US$ 48,43). A companhia americana tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 24 bilhões.

Na declaração, a American afirmou que o CEO da Qatar Airways disse que pretendia adquirir uma participação de até 10%. Após a divulgação da notícia, os papéis da American Airlines avançavam mais de 5% no pré-mercado em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.