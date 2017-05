Pyongyang mostra disposição para dialogar com governo dos EUA

PEQUIM, 13 MAI (ANSA) – O governo do ditador Kim Jong-un está disponível para uma conversa com a administração de Donald Trump “sob as condições corretas”, informou Choe Son-hui, diretora-geral do Escritório de relações com os Estados Unidos do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, neste sábado (13).

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, a representante afirmou que a possibilidade de negociação entre os dois países é uma das possibilidade consideradas por seu governo.

A fala ocorre poucos dias após Trump afirmar que se sentiria “honrado” em encontrar o ditador sob as “condições certas” e acontece em um momento de alta tensão entre as duas nações, onde ambas ameaçam iniciar uma guerra . (ANSA)