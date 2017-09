PT lança em São Paulo plataforma digital que será base de seu programa em 2018

As principais lideranças do Partido dos Trabalhadores estão reunidas nesta quinta-feira, 21, em São Paulo para o lançamento de uma plataforma digital para discutir o Brasil sob a ótica do que a população deseja. Esse mote servirá de base para o programa que o PT lançará nas eleições presidenciais de 2018.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 10h30 ao local no qual que está sendo lançada a iniciativa “O Brasil Que o Povo Quer”. Além dele, estão presentes a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), o presidente da Fundação Perseu Abramo, Marcio Pochmann, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e outros nomes da sigla.

A iniciativa contará com uma plataforma digital aberta à participação dos cidadãos, prevê a transmissão de debates ao vivo pela internet, além de encontros presenciais nos diretórios do PT. “As três frentes estão interligadas com um objetivo final e único de construir um novo Projeto para o Brasil, que será apresentado pelo PT à sociedade ao final do processo, em 2018”, explica a organização do evento.

“Da união entre o saber popular e o saber acadêmico, pretendemos construir esse novo programa”, afirmou Pochmann. O ex-presidente Lula não falou com a imprensa na chegada ao evento.