PSG oficializa contratação de Jesé e assina por 5 anos com o atacante espanhol

O Paris Saint-Germain oficializou a chegada de mais um jogador para a temporada 2016/2017. Nesta segunda-feira, o atual campeão francês reforçou o seu ataque ao confirmar a chegada do atacante espanhol Jesé, que estava no Real Madrid, com um contrato válido por cinco anos.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas o diário esportivo francês L’Equipe afirma que o clube vai desembolsar 25 milhões de euros(aproximadamente R$ 88 milhões) para tirar o jogador do time espanhol.

Assim, Jesé se tornou o quinto jogador contratado pelos campeões franceses na atual janela de transferências. Antes, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak, Thomas Meunier e Giovani Lo Celso chegaram ao PSG.

Jesé, de 23 anos, marcou 13 gols em 62 jogos do Campeonato Espanhol pelo Real Madrid nas últimas três temporadas, período em que também entrou em campo 15 vezes na Liga dos Campeões da Europa.

No PSG, Jesé atuará sob o comando de Unai Emerey. E o treinador pode escalá-lo no ataque como centroavante ou aberto pelas pontas, auxiliando o uruguaio Edinson Cavani no setor ofensivo.

“Estou muito contente por me juntar ao Paris Saint-Germain, que se tornou um dos clubes mais competitivos da Europa”, disse Jesé. “Assim como o Paris Saint-Germain, tenho grandes ambições para as próximas temporadas e será um grande prazer trabalhar sob o comando de Unai Emery, que desenvolveu uma excelente reputação na Espanha e em toda a Europa, por sua qualidade como treinador. Eu mal posso esperar para começar este próximo desafio da minha carreira”, completou.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, cujo principal objetivo nesta temporada é ganhar a Liga dos Campeões, disse que a “velocidade e qualidades criativas de Jesé irão complementar nossos excelentes jogadores de ataque”.

“Com Jesé, nosso elenco está agora, mais do que nunca, armado para enfrentar os desafios que vêm e satisfazer as expectativas dos nossos fãs”, acrescentou Al-Khelaifi.