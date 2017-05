Saiba quais são os próximos passos no processo de Lula após o depoimento

Leia também ‘Um tanto triste’, diz procurador da Lava Jato sobre Lula responsabilizar Marisa Lula se contradiz sobre relação de Vaccari com Duque Lula nega ser dono do tríplex no Guarujá; assista ao depoimento O interrogatório de Lula nesta quarta-feira marcou o fim da “etapa de instrução” do processo movido contra o ex-presidente. Foi a última audiência realizada pelo juiz federal Sérgio Moro na ação, sendo que outros seis acusados já foram ouvidos.

A ação do tríplex é a primeira aberta por Moro contra Lula, no dia 19 de setembro de 2016. O petista é réu em outros quatro processos. Ao menos quatro inquéritos, que podem resultar em novas denúncias, estão em andamento.

Agora, as atenções se voltam para a caneta de Moro. O magistrado deve estabelecer uma data para que tanto a defesa como a acusação façam suas considerações finais no processo para, então, publicar seu veredito.

Passo a passo. A tramitação do processo a partir de agora depende dos prazos estabelecidos por Moro para as alegações finais, tanto para a acusação quanto para a defesa.

Com o fim da fase de interrogatórios dos réus, o juiz abre prazo de 10 dias para que o Ministério Público Federal (MPF) faça suas alegações finais. Após a entrega desses argumento a Moro, o juiz deve dar mais 10 dias para que as defesas, tanto de Lula quanto de outros acusados, apresentem suas próprias alegações finais.

A partir daí começa a contar o prazo para a sentença do juiz. Esse período pode demorar de poucos dias até semanas.

Em março, ao julgar processo envolvendo o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, o magistrado de Curitiba divulgou a sentença cerca de 48 horas após receber as alegações finais dos advogados. Foi uma das condenações mais rápidas entre os processos da operação Lava Jato.

Cronograma. A expectativa é que a sentença de Moro sobre o caso do triplex seja proferida entre o fim de junho e o começo de julho. Isso caso não ocorra nenhuma suspensão do andamento processual.

A defesa de Lula tenta, sem sucesso até agora, retirar das mãos de Moro os processos que envolvem seu cliente. Nas últimas duas semanas, os advogados tentaram suspender a ação com recursos, mas os pedidos foram negados por Moro, pelo Tribunal Regional Federal (TRF-4), e também no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Caso Lula seja condenado, os advogados devem recorrer ao TRF-4, em Porto Alegre. Em outros processos da Lava Jato, as ações levaram cerca de um ano para serem julgadas na Corte. O prazo, no entanto, não é uniforme e varia de acordo com o andamento de cada ação, quantidade de réus e recursos apresentados por eles.

O cronograma dos trâmites é considerado essencial para Lula pois interfere diretamente na possibilidade de ele concorrer à presidência da República em 2018. O petista já disse que é sua intenção concorrer.

Ficha-suja. Aprovada em junho de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa torna políticos inelegíveis apenas quando forem condenados por órgãos colegiados. Essa condição, quando as decisões são tomadas por grupos de juízes, só ocorre a partir da segunda instância.

Portanto, o ex-presidente seria convertido em ficha-suja e impedido de concorrer nas eleições somente na hipótese da confirmação de uma sentença condenatória pelo tribunal regional. No caso da Lava Jato, as decisões de Moro são encaminhadas à 8ª Turma do TRF-4, que tem três desembargadores.

Um dos trâmites mais rápidos do tribunal relativos à operação foi concluído em menos de cinco meses. No caso, a defesa do ex-diretor da Petrobrás Nestor Cerveró questionou a condenação a cinco anos de reclusão e pagamento de multa. O relator do caso no TRF-4, desembargador João Pedro, negou o apelo e reformou a decisão para proibir Cerveró de exercer função pública por dez anos. A decisão mais longa levou 21 meses para ser tomada.