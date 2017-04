Proprietário de rede de TV em persa é morto em Istambul

O proprietário de uma rede de televisão por satélite em língua persa foi abatido a tiros por desconhecidos em Istambul, informaram neste domingo os meios de comunicação turcos.

O britânico de origem iraniana Said Karimian, proprietário do grupo GEM TV, e um de seus sócios, de nacionalidade kuwaitiana, foram mortos a tiros na noite de sábado no elegante bairro de Maslak, explica o jornal Hurriyet.

Os meios de comunicação identificaram em um primeiro momento as vítimas deste duplo assassinato como “dois iranianos”.

Em um comunicado publicado em sua página do Facebook, o GEM TV confirmou “a morte de Said Karinian”, sem dar mais detalhes sobre as circunstâncias.

A agência oficial do Kuwait, Kuna, citando o cônsul-geral do país em Istambul, publicou simplesmente que um kuwaitiano havia morrido baleado na grande cidade turca no sábado.

Segundo a agência de notícias turca Dogan, os dois homens estavam em um carro de luxo em Maslak, na margem europeia da cidade, quando um veículo 4×4 bloqueou seu caminho.

Os agressores abriram fogo e fugiram em seguida, e o veículo 4×4 foi encontrado incendiado em outro bairro.

A GEM TV está sediada em Dubai e propõe ao público de língua persa programas ocidentais que não podem ser vistos no Irã.