Projeção para Selic no fim de 2017 cai de 8,50% para 8,25% ao ano, aponta Focus

Em meio às dificuldades do governo para promover uma retomada consistente da economia, os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a Selic (a taxa básica de juros) para o fim de 2017 e 2018. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 10, que a mediana das previsões para a Selic este ano passou de 8,50% para 8,25% ao ano. Há um mês, estava em 8,50%.

O relatório indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 foi de 8,25% para 8,00% ante 8,50% de um mês atrás. Na prática, os economistas esperam agora que o ciclo de baixa da Selic seja encerrado com a taxa básica em patamar menor, a 8,00% ao ano.

Um dos motivos para a Selic recuar ainda mais é a fraqueza da atividade econômica, que contribui para uma inflação mais baixa. No Relatório Trimestral de Inflação (RTI) publicado em 22 de junho, o BC deixou as portas abertas para a continuidade do ritmo de corte da Selic, de 1 ponto porcentual, na reunião de política monetária de julho. No documento, o BC reiterou que o ritmo de cortes da Selic dependerá da atividade econômica, dos riscos para o cenário de inflação, das reavaliações sobre o ciclo e das expectativas para o IPCA.

No relatório Focus desta segunda, a Selic média de 2017 seguiu em 10,22% ao ano. Há um mês, a mediana da taxa média projetada era de 10,28%. No caso de 2018, a Selic média foi de 8,25% para 8,17% ante 8,50% de quatro semanas atrás.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 8,00% ao ano ante 8,13% projetados há uma semana. Há um mês, a mediana projetada era de 8,38%. Para 2018, a expectativa foi de 8,00% para 7,88% ante 8,00% de um mês antes.

Abertura dos dados

Os economistas do mercado financeiro passaram a prever um corte adicional da Selic neste ano. A abertura dos dados do Relatório Focus mostra que a mediana projetada para dezembro é de corte de 0,25 ponto porcentual da Selic, que então encerraria 2017 aos 8,25% ao ano. Atualmente, a Selic está em 10,25% ao ano.

Conforme as projeções, após os dois cortes de 0,75 ponto porcentual, em julho e setembro, o Copom reduzirá a Selic em mais 0,25 ponto em outubro, com a taxa básica chegando nos 8,50% ao ano. No encontro de dezembro, seria feito o corte de 0,25 ponto.

Economistas projetam recuo de 0,20% do PIB no 2º tri ante 2º tri de 2016, indica Focus –

Já sobre o Produto Interno Bruto (PIB), a abertura dos dados do Focus revela que os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção de recuo de 0,20% no segundo trimestre de 2017, ante o mesmo período de 2016.

No mês passado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados do PIB no primeiro trimestre deste ano: houve queda de 0,4% ante o mesmo período de 2016 e avanço de 1,0% ante o quarto trimestre do ano passado.

O Sistema de Expectativas do Mercado, atualizado nesta segunda-feira pelo Banco Central, não traz as projeções das instituições para o PIB na margem – ou seja, para o segundo trimestre de 2017 ante o primeiro trimestre deste ano.